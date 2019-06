“Ya estaba llegando a la mier%$”, que es a donde me mandan siempre, pero, de un momento a otro, me dicen que mejor me vaya para la ver?$”, expresó la famosa en un trino, y añadió:

“¿Hay alguien por aquí que haya ido por allá? Estoy en un dilema tremendo”.

Ante eso, varios usuarios de Twitter empezaron a responderle con chistes y hasta con mapas para seguirle la cuerda en su respuesta.

“[Berga] queda en Alemania y dicen que es muy bonito, pasar una tarde e ir a un picnic y sentarse en la Berga es un plan que ¡jamás se olvida! (Eso dicen)”, “¿ya intentaste con Waze?”, “tranquila que a muchos nos queda gustando 😅” y “¡ahora no diga que no ha ido!”, fueron algunas de las contestaciones.

A continuación, compartimos el trino de Margarita Rosa y, luego, algunas de las reacciones, varias doble sentido, que generó su publicación:

Ya estaba llegando a la mierda que es a donde me mandan siempre, pero, de un momento a otro, me dicen que mejor me vaya para la verga. ¿Hay alguien por aquí que haya ido por allá? Estoy en un dilema tremendo. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) June 11, 2019

Tengo un mapa que quizás pueda servirte. A mí me ayudó mucho. pic.twitter.com/JV5hTEZF8H — Caldorina Pineda (@LaDespa) 11 de junio de 2019

Ya intentaste con Waze? — (((David Ghitis))) (@ghitis) 11 de junio de 2019

Queda en Alemania y dicen que es muy bonito, pasar una tarde y ir a un pic nic y sentarse en la Berga es un plan que jamas se olvida! (Eso dicen). pic.twitter.com/gNDrHH7xpa — Tato Cepeda (@TatoCepeda) 11 de junio de 2019

La verga es mas chévere, se pasa mejor, muy recomendado. — Mrs Pennywise (@maluru) 11 de junio de 2019

AHORA NO DIGA QUE NO HA IDO😳 — LILIANA (@indignada2016) 11 de junio de 2019

Tranquila Margarita allá debe ser bueno no se preocupe…y si es a la verga debe ser mejor…imagínese viendo tantas cositas …no le dé mente a gente así…. pic.twitter.com/vXxVbYrk3F — Valentina Gomez (@Valenti99318608) 11 de junio de 2019

Tranquila que a muchos nos queda gustando 😅 — ‘Alex (@Jabatoneji) 11 de junio de 2019

No eres la única que está preocupada por el tema. pic.twitter.com/3ukFoQqDUx — Rosina Carbonari Herran (@CarbonariRosina) 11 de junio de 2019

A mí me encantó, cuando hago esos tours por allá no me quiero venir, pero es inevitable, “siempre me vengo” RECOMENDADISIMO!! — verónica garcia (@verog324) 11 de junio de 2019

Cuidado Margarita, hay Vergas que son una mierda.

Elegí bien.

Abrazo grande. — Lorena meritano (@LorenaMeritano) 11 de junio de 2019

Debes buscar un velero, tal vez un buque escuela. Verga es posición más alta en mástil para poder visualizar a distancia.😆🤓 — Coach Oscar Ramos Ch (@coachcrecer) 12 de junio de 2019