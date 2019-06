Según la actriz, este lunes, ella dejó parqueada su camioneta en el centro comercial Andino (que no se ha pronunciado oficialmente sobre lo sucedido) y cuando volvió por esta se encontró con que le rompieron uno de los vidrios y por ahí le sacaron un maletín en el que llevaba algunos objetos de valor.

Por eso, pidió ayuda en el lugar, pero no dieron con el paradero de los ladrones. Es más, dice ella, ni la gente de seguridad se había percatado de lo sucedido hasta que ella dio aviso.

“O sea, uno ya no está seguro en ningún lado. […] Se supone que esta es una de las mejores zonas de Bogotá, se supone que esto está lleno de seguridad, pero nadie tiene ni idea, nadie vio nada”, fue parte de la narración de la celebridad.

Ante eso, Baldrich aseguró que solicitó las grabaciones del estacionamiento, pero, tras tres horas de espera, solo la atendieron un empleado que le dijo que debía llenar un formato de reclamación y le mostró dónde estaban las cámaras —aunque él añadió: “Hay que repararlas”—, y la jefe de comunicaciones del lugar, Marcela Cárdenas, de quien destacó su atención, pese a que su problema siguió sin solución.

Y es que si bien la actriz reconoce que Cárdenas le aseveró que el centro comercial le iba “a responder por absolutamente todas las cosas”, ella quiere dejar un precedente de lo sucedido y dar con el paradero de los ladrones, por lo que insistió con ver los videos de las cámaras de seguridad.

La situación se tornó tan larga que hasta la policía llegó a Andino, pero a las autoridades tampoco les dieron las grabaciones, aseguró la reconocida joven.

Por eso, se trasladaron al CAI de la calle 76 con 11 a poner el denuncio —“porque ‘online’ como que no sirve de mucho, según lo que nos explicaron”, señaló la víctima.

Sin embargo, en ese comando no les recibieron el reporte y le indicaron a la artista que debía interponer la denuncia en la estación de Policía o la Alcaldía local de Chapinero, que atienden en horario laboral.

Teniendo en cuenta que ya era de noche, la afectada tuvo que esperar hasta este martes para ir a reportar lo sucedido.

“Mientras tanto, los ladrones por eso siguen robando, porque la capacidad de reacción es cero”, fue otra de las frases de Baldrich en sus historias de su cuenta pública.

En el siguiente video compartimos la denuncia de la celebridad, donde también hizo un llamado de alerta a los ciudadanos para que no pasen por lo mismo que ella e invitó a los que han sido víctimas a no callar. “A la mayoría de gente le da pereza y no denuncia y por eso las cosas siguen pasando”, puntualizó.