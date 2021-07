Desde el fin de semana, J Balvin ha sido blanco de todo tipo de críticas, por el tuit que publicó luego de que se intensificaran las protestas sociales en Cuba pidiendo mejores condiciones de vida en la isla. “SOS Cuba”, escribió el cantante paisa.

Miles de usuarios le reclamaron al artista por qué en el caso de Cuba sí pidió apoyo para los manifestantes, pero no hizo lo mismo hace más de dos meses, durante el paro nacional en Colombia que sí generó movilización entre muchos famosos.

Margarita Rosa de Francisco se sumó a los mensajes en contra del cantante, aunque no arremetió contra él con la intensidad que lo hicieron otros usuarios. En un primer tuit, la actriz empezó aclarando: “Un artista no tiene la obligación de manifestarse políticamente”. Acto seguido, llegó su postura sobre el caso de J Balvin, aunque no lo mencionó. “Solo me inquieta que, cuando lo hace, sea en favor de causas sociales ajenas, cuando esa voz tan valiosa se necesita con tanta urgencia en su propio país, donde se están violando derechos humanos de frente al mundo“.

Pero esa no fue la única publicación que hizo De Francisco sobre el tema. En un segundo tuit, en el que sí mencionó al reguetonero, ella empezó expresando lo mucho que admira y respeta al paisa, pero también agregó otra opinión sobre el silencio de él durante las protestas de Colombia. “Solo me gustaría que nos ayudara con su voz a rogar para detener esta masacre, no que milite en ningún partido”, concluyó.

Los mensajes de la actriz generaron opiniones divididas. Una cantidad considerable de sus seguidores la respaldó, pero otro sector en Twitter también la criticó porque consideran que lo que ella quiere es que Balvin piense como ella.

Lo cierto es que el cantante no ha querido pronunciarse sobre las numerosas críticas que recibió en los últimos días y posiblemente no lo haga, ya que ante estas polémicas prefiere guardar silencio.

Estos fueron los tuits que compartió esta mañana Margarita Rosa, que se están replicando en diferentes plataformas:

Un artista no tiene la obligación de manifestarse políticamente. Solo me inquieta que, cuando lo hace, sea en favor de causas sociales ajenas, cuando esa voz tan valiosa se necesita con tanta urgencia en su propio país, donde se están violando derechos humanos de frente al mundo. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) July 13, 2021