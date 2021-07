J Balvin se unió a las palabras de apoyo que ha recibido Cuba en los últimos días ante las manifestaciones sociales de sus habitantes. Los ciudadanos están pidiendo desde hace días mejores condiciones de vida y poco a poco se han conocido cómo son esas protestas inéditas contra el Gobierno.

Gritos de “¡libertad!” y “¡abajo la dictadura!” se escucharon en las calles de la isla y en las redes sociales hubo mucha solidaridad. Uno de ellos fue el artista colombiano, quien no dudó en poner un mensaje.

“SOSCuba”, fue lo único que escribió el antioqueño frente a la situación que vive este país, que después de la pandemia tiene a sus habitantes en condiciones que ellos no consideran justas.

Las palabras de J Balvin llegaron en medio de la solicitud de los ciudadanos para que no tengan que hacer largas filas con la finalidad de conseguir comida, ni tener la escases de medicamentos que está provocando una crisis en la salud.

Este fue el mensaje que compartió el cantante de reguetón en su cuenta de Twitter y que fue bien recibido por los cubanos:

(Vea acá: Paquete de pollo en Cuba vale $ 40.000 colombianos; muchos dicen que no les alcanza)

Los connacionales del artista mostraron mucha indignación por este mensaje, pues muchos de ellos se quedaron esperando esa misma reacción hace dos meses, cuando en Colombia millones de personas salían a las calles en el marco del paro nacional.

En aquel momento, J Balvin criticó la reforma tributaria, pero centró su mensaje en los vándalos, hecho que no fue suficiente para un grupo de ciudadanos que esperaban más de él.

Por tal razón, este mensaje dinamitó nuevas críticas para el artista colombiano que hace poco se convirtió en padre y estrenó varios temas musicales que suenan en las discotecas del país y del exterior.

Estos son algunos de los mensajes contra J Balvin por:

Que no critiquemos a J Balvin nos dicen porque él no está para meterse en la situación política colombiana, que es solo un artista. ¿Y entonces por qué si puede hablar de Cuba? 🤔

Jbalvin con Colombia: no nos metan a los artistas en política. Jbalvin con Cuba: #SOSCuba Los medios prepagos con Colombia: Vándalos terroristas incendian el país. Los medios prepagos con Cuba: Manifestantes salen a las calles y claman 'libertad. ¡Que vaina con estos HPTAS!

Para los líderes sociales asesinados jamás un trino, para la corrupción jamás un trino, pero eso sí fotico con el político de turno… menos mal esa música basura jamás me ha gustado…

No entiendo, por que los cubanos se ofenden porque los colombianos le reclaman a Balvin. Osea pedimos libertad para Cuba. Pero no estamos ciegos cuando en nuestro país asesinaron, violaron y cometieron todo tipo de abusos al pueblo, Balvin no nos respaldo. Punto

— PRECIADISMO (@sebachocali) July 12, 2021