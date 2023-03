Luego de la eliminación de César Amaya, del equipo de Maía, esta noche en La Descarga, el templo de la música, los cuatro mentores cantaron junto a los cuatro pupilos que habían salvado en los días anteriores.

(Vea también: Marbelle sorprendió en ‘La Descarga’ con vestuario que dejó boquiabiertos a sus compañeros)

View this post on Instagram A post shared by La Descarga (@ladescargareality)

Gusi y Breiner interpretaron Lástima que seas ajena. Los artistas fueron elogiados por Marbelle, Maía y Santiago Cruz. “Se ven muy bien esta noche, escogieron una canción de las favoritas aquí en Colombia de Vicente Fernández… Me encanta ver esa comunicación entre los dos”.

Santiago Cruz y Cristian Better cautivaron con Así fue mi querer. “Los dos hacen una muy buena pareja, yo no sé, cada vez que cantan juntos hay como una dinamita, me encantó verlos juntos”, les dijo Gusi.

Maía y Laura Azul cautivaron al cantar Maligno. Su puesta en escena y la potencia de sus voces sorprendieron a todo el público.

(Vea también: Marbelle anunció “emprendimiento de besos” por atrevido participante de ‘La Descarga’)

¿Qué pasó con Marbelle y Mel García en ‘La Descarga’?

La primera pareja que pasó al escenario fue la conformada por Marbelle y Mel García. La mentora y el concursante interpretaron Probablemente. Segundos antes de terminar su presentación, protagonizaron un momento que dejó sin palabras a más de uno.

Mientras cantaban las últimas frases de la canción, Mel se lanzó y le dio un beso en la boca a Marbelle. Fue tal sorpresa, que los demás mentores no dudaron en expresar lo que pensaban. “Le descargó un semejante beso”, dijo Maía.

Lee También

En un principio, Marbelle mostró su incomodidad pues no lo tenían planeado. Sin embargo, después se mostró tranquila. “Se había planeado (risas) pero no exactamente así (risas)”, dijo.

Por su parte, Mel explicó lo que sucedió: “yo tengo que aprovechar que estoy con una gran actriz, con una gran cantante y utilizar estos espacios para llevar esto más allá”.

En redes sociales, los comentarios no se han hecho esperar, algunos estuvieron a favor y otros en contra. “Marbelle se sacó lo que necesitaba con Mel y el con ella”, “parce menos mal estaba preocupado por su esposa en fin”, “ay, y aquí qué pasó. Dios”, “yo creí que Marbelle se iba a enojar y se iba a armar una pelea y se iba a prender eso y nada”, “era lo que buscaba Marbelle hace rato, que Mel le diera un beso, por eso lo eligió”.