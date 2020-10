“A mí me huele que ese Pipe se siente amarrado”, fue lo que le escribió la seguidora a la famosa digital, en una instantánea donde exhibió su embarazo, y le añadió varios emoticones llorando de la risa.

Al leer eso, la ‘influenciadora’ reaccionó con un duro mensaje para la usuaria:

Enseguida, la novia de Pipe Bueno también agregó un “pobre” y muchas risas representadas en emojis y con “jajaja”.

Los mensajes de la usuaria y de Luisa Fernanda W —quien recientemente confesó por qué perdió un millón de seguidores— ya no están visibles en la fotografía, pero una cuenta abierta de Instagram, que replica contenidos de famosos, tomó la siguiente captura de pantalla:

El cantante de ‘Cupido falló’ y ‘Se te nota’ estuvo en ‘Día a día’ el viernes y aseguró que su bebé, cuyo nombre ya fue revelado, nacerá a más tardar esta semana.

“Estamos muy felices, no nos cambiamos por nada. Sin duda alguna, me atrevería a decir, siendo muy honesto, de que de repente algunas cosas que estaban desalineadas en mi vida, que no estaban muy bien organizadas, pues en este momento se organizaron por completo. Hay una motivación gigantesca para seguir trabajando. […] Hace que realmente valga todo la pena”, añadió el intérprete de música popular en el matutino.