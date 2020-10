La novia de Pipe Bueno (una de las ‘influenciadoras’ que ahora regula la Superintendencia) lo hizo sin referirse al tema con nombre propio, sino como lo ha hecho cuando habla de este, con palabras como “un momento muy triste de mi vida”.

La famosa digital, primero, habló de la forma en que consiguió, “a pulso”, sus primeros siete millones de seguidores. Hasta ese punto, tenía una audiencia fiel.

Luego, el 7 de febrero de 2019, ocurrió la muerte de su entonces novio, el cantante Fabio Legarda, y fue cuando la cantidad de personas que la empezaron a seguir aumentó considerablemente.

Luisa Fernanda W pasó la barrera de los 10 millones, pero después se dio cuenta que muchos usuarios que se ganó en ese momento eran chismosos, que solo buscaban información sobre el fallecimiento de Legarda y todo lo que vino después. Ahí duraron siguiéndola un tiempo hasta que se cansaron y se fueron.

“Pasa un momento muy triste en mi vida […] y por medio de eso llegó mucha otra gente. Como ustedes vieron, yo en ningún momento, cuando toda esa gente, volví a celebrar que llegué a tantos seguidores, porque yo decía: ‘Esta gente que llegó por esta situación, tan triste y tan uf, llegaron por eso, por el chisme’. Pero, aquí va, lo curioso de todo esto es que mucha de esa gente después me dejó de seguir. Recuerdo que a mí me dejó de seguir casi un millón de personas. Entonces yo dije: ‘Gracias, Dios mío, porque ese tipo de público no es el que yo quiero ganar’”, aseguró Luisa W en Entretenimiento RCN.