¡Sin tapujo!🤯 Así respondió Marbelle a los que la critican por no querer al nieto que le dio su hija adoptiva😱 La cantante aseguró que solo respetaba decisiones y no estaba en la obligación de sentir algún cariño👶🏻 Además, que no se iba aguantar los comentarios de las personas en su contra, ya que cada quien es libre de hacer con su vida lo que quiere 😅 Por otra parte, Angie en medio de una interacción reveló que ni ella misma se aceptaba al inicio, pues nunca le habían gustado las mujeres 😰 Sin embargo, actualmente ya conformó un hogar con Johanna y su bebé 👩‍👩‍👦 ¿Qué piensan de todo esto?🤔 . #marbelle #marbellecantante #hijademarbelle #lgtb #lgbti #colombia #bogota #llanos #villavicencio #amorsincero #homofobia #angiecardona