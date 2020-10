green

Con la nueva “guía de buenas prácticas” para que los ‘influenciadores’ indiquen cuando están recomendando algo por lo que reciban un beneficio, la Superintendencia, incluso, podrá sancionar a quienes no acaten e incurran en publicidad engañosa.

De ahí que Aída Victoria Merlano opinara en sus historias de Instagram al respecto, ya que ella es una de las ‘influencers’ que tendría que seguir esos lineamientos y afirmó que no ve problema “que regulen”, pero ha conversado del tema con varias personas y, en sus palabras: “Cada vez quedamos más locos”.

“O sea, #Publicidad, #Patrocinado, #Edúcame, #NoMeMultes, #QuieroHacerLasCosasBienPeroExplícame, porque es que, entonces, te pueden multar con mil y pico de millones de pesos y uno no sabe ni cómo hacer las cosas. Si a mí no me han pagado por hacer algo y yo lo quiero hacer porque sencillamente me parece que adquirí un buen producto, tengo la factura de mis berracos muebles, ¿por qué voy a poner publicidad o patrocinado, si no me han regalado nada? ¿Por qué? Edúquenme, explíquenme. Si yo digo: ‘Me gustan los elefantes y los pongo con el cu&% pa’ fuera’… Publicidad engañosa. Entonces, tengo que poner #Publicidad pa’ los elefantes, ¡por favor!”, aseguró.

Lina Tejeiro, a favor de regulación a ‘influencers’

Contrario a lo dicho por Aída Victoria, han aparecido opiniones a favor, como la de la actriz Lina Tejeiro que no solo indicó que le parecía buena la medida de la Superintendencia de Industria y Comercio, sino que señaló cuál cree que debe ser la responsabilidad de ella y otros ‘influenciadores’.

“Me gusta que nos empiecen a regular, porque como influenciadores debemos ser conscientes del producto que estamos ofreciendo. […] Tenemos la responsabilidad de estudiar bien el producto, las consecuencias, los pro, los contra. Por eso mismo, soy muy selectiva a la hora de pautar”, expresó la artista.

Al mismo tiempo, la estrella de la televisión les confirmó a sus seguidores que ella no promociona cosas que no use y, por lo mismo, ha llegado a decirle no a varias marcas que la han buscado como imagen, entre esas una de gaseosas.

En el mismo sentido de apoyar la “guía de buenas prácticas” apareció Carolina Soto, que suele hacer bastantes promociones en Instagram, y quien además de mostrarse a favor, les explicó un poco a sus seguidores en qué consistía la norma y, además, invitó a no desobedecerla.

“Si pongo el arroba, para que ustedes puedan conseguir ese producto, sí tengo que poner #Publicidad, así no me hayan pagado nada, así no reciba ninguna remuneración. Si es un regalo también tengo que poner #Publicidad, así no me estén pagando, porque de todas formas estoy recomendando un producto o una marca; así que hay que ponerlo. Si no se pone el #Publicidad, el ‘influenciador’ podría ser responsable de publicidad engañosa y puede recibir una sanción. Por eso les digo que hay que acatar muy bien todas estas normas”, fue la declaración de la presentadora, que en estos días aclaró si tendrá otro bebé.

‘Maleja’ y otros famosos hacen bromas sobre la regulación a ‘influencers’

Con su humor característico y su forma de ser descomplicada, los esposos ‘Maleja’ Restrepo y ‘Tatán’ Mejía aprovecharon algunas historias donde estaban comiendo para reírse de cómo deberán hacer ahora sus publicaciones, cuando lleven publicidad.

Por eso, al momento de hablar del restaurante de un amigo, por ejemplo, dijeron frases como “publicidad no paga” o “no me están pagando, no me van a regalar el almuerzo, yo lo voy a pagar, esto lo estoy poniendo porque quiero”.

Algo similar hizo la expresentadora de ‘Muy buenos días’, de RCN, Tatiana Franco, quien luego de bromear tanto comentó:

“Mentiras, es ganas de joder, no me paren bolas. Espero que no me siga nadie de la Superintendencia, y si me sigue: ‘Querido amigo, querida amiga, estoy mamando gallo, yo soy así, yo me la paso con tu mamadera de gallo, pero no, estamos respetando las normas, la ley’. De hecho, ayer se me olvidó un numeral, pero voy a poner numeral a todo, a todo… Todo es publicidad”.

Aquí un video en el que se pueden escuchar completas todas las opiniones de los mencionados famosos sobre la regulación a los ‘influenciadores’: