Esta foto no tiene nada que ver con lo que les voy a contar, pero anda rondando una noticia que dice que me negaron la visa de CHINA cuando eso es completamente FALSO!!!!! Jamás pedí la visa a china, mi viaje era a JAPON. Ayer hice unas historias contándoles la situación pero no me supe explicar puesto que estaba muy molesta, pero aquí ya les contaré la verdad de todo. LA ÚNICA RAZÓN POR LA CUAL NO VIAJE A JAPÓN fue por que pasé por una situación en donde tenía que acompañar a mi familia, la realidad es que mis papeles ni siquiera llegaron a la embajada, porque no los presenté nunca, por esa semana del viaje se entraron a la casa de mis papás y les robaron, aquí el punto es que tenía que quedarme para solucionar todos trámites de mudanza por que obvio no podía dejar a mi familia en la casa donde fue el robo. Todos estábamos muy asustados y familia es familia. Yo no entiendo por qué los medios de comunicación ya no se toman la tarea de buscar la verdadera noticia y llegar a la fuente, de hecho no se que está pasando con el periodismo que ya los comunicados de prensa son los mismos en todas las plataformas, solo dan copiar y pegar “ a la noticia” por otra parte, como les decía ayer en mis historias, donde yo no fuera yo y viera tanta vaina que hablan algunos medios de comunicación acerca de mi vida, yo me caería mal, de verdad por eso entiendo a algunas personas que vienen aquí a dejar odio, por que definitivamente muchos medios se han encargado de dañar mi imagen con noticias falsas o cosas contadas a su manera. Yo la verdad no soy perfecta y no pretendo serlo soy un ser humano como tú, y también me duele y me lastima muchas cosas, por eso salgo aclararles esto, por que ya me cansé de tanta noticia falsa. En fin el punto es que al ser una figura pública dicen que uno se tiene que aguantar y no se puede defender, QUE PENA pero eso no es así!!! Las figuras públicas también merecemos respeto y no tenemos que aguantarnos todooooo!! Hay muchas cosas que dicen que la verdad resbalan y uno aprende a vivir con eso, de verdad hay muchas cosas que a uno ya no le afecta, pero hay otras que si y mucho. Entonces ahí me desahogue un poco y les conté la verdad.