La historia llegó cuando a ella le preguntaron si alguna vez una información de un medio la había hecho llorar de la rabia; si no respondía, debía comer habichuelas con yogur, plato que finalmente probó el cantante, porque ella sí narró la anécdota.

“En la revista TVyNovelas, que en paz descanse, por más que me insistieron, no quise hablar de mi separación”, dijo Bergonzi, antes de relatar que “a pesar de eso, publicaron en la portada que yo me había separado y que yo había hablado a dicho medio de comunicación, cosa que primero era falsa, porque yo nunca hablé con ellos, y segundo, sí me hizo llorar de la rabia, porque lo último que yo quería era que se hablara de ese proceso”.

Según ella, ese momento ya pasó, “hace mucho”, pero aseguró que para entonces “me dio mucha ira, porque quería guardarlo dentro de la intimidad de mi vida”.

