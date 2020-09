green

Ante las especulaciones, que cada vez se hacían más frecuentes en sus redes sociales, la artista aclaró durante un Instagram Live qué tipo de relación tiene con Luisa Castro y cómo fue que se conocieron.

“¿Eres novia de Luisa?“, le escribió un usuario a la paisa en la caja de preguntas de la aplicación, y ella no tuvo problema en decir:

“Ustedes me tienen una fe, que por eso los amo con mi vida, gracias por esa fe que me tienen. Gracias porque ustedes siempre me quieren ver con la persona más ‘top’, sin importar si soy linda o no… pero no“.

Además, la intérprete de ‘Bandida’ aprovechó para mostrar que se encontraba cerca de la ‘influenciadora’ mientras trasmitía, así que junto a ella comentó que han estado trabajando juntas y pronto empezarán a tomar clases de actuación.

Esta no es la primera vez en la que las jóvenes tienen que salir a aclarar si existe una relación de tipo amorosa entre ellas, pues Castro, que supuestamente habría terminado con ‘La liendra’ por haberle dado un beso a otro hombre, ya había negado el supuesto romance durante un ‘Hazme una pregunta’.

Aquí, las grabaciones que ya no aparecen en el perfil de Nath, pero que fueron rescatadas por una cuenta de chismes; todo el contenido se puede ver dando clic en la flecha que aparece en la parte central derecha de la publicación.