La exesposa del cantante de música popular, Luis Alberto Posada, tiene prendidas las redes sociales con indirectas que parecen estar dirigidas a él y a su supuesto nuevo amor.

Recientemente, se dieron a conocer algunas imágenes del cantante durante una de sus presentaciones en las Fiestas del Maíz, en el municipio de Sonsón, Oriente antioqueño, donde aparece acompañado de una mujer.

Según los comentarios en redes sociales, ella se llamaría Diana Marcela Sánchez y sería la nueva pareja de Posada. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de las partes ha confirmado esta información.

¿La ex de Luis Alberto Posada está molesta?

Hace algún tiempo circularon rumores sobre una posible separación entre el artista y Katalina Iglesias, su esposa, madre de sus hijos y también su mánager.

Debido a estos rumores, los usuarios en redes sociales han estado atentos a las reacciones de Katalina ante las imágenes del cantante con la otra mujer en Sonsón. Efectivamente, ella se pronunció al respecto.

Catalina compartió varias historias en sus redes sociales y en una de ellas dejó entrever que está cerca de contar toda la verdad, porque la estarían viendo como la villana.

“Estoy a punto de contar toda la verdad, porque mientras Caperucita cuenta el cuento, el lobo siempre será el malo. Consejo del día: el que está quieto, se deja quieto”, dijo K atalina Iglesias.

Además, lanzó otra indirecta a la otra mujer con un tono sarcástico: “Señora jajajajaja no me hagan reír que se me caen los dientes”.

La respuesta de Luis Alberto Posada

Al parecer, Luis Alberto Posada se enteró de la situación y compartió un video en sus redes sociales donde da a entender que su relación con Katalina terminó hace aproximadamente 20 meses.

Utilizando gestos con las manos para indicar un corte, Posada sugiere que la relación llegó a su fin. Al final asegura que: “cuando Pedro habla de Juan, dice más de Pedro que de Juan”.

La tensión está en el aire y parece que habrá que esperar para ver quién decide contar toda la verdad sobre lo que está sucediendo.