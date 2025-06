Durante una rueda de prensa organizada por las emisoras radiales de RCN, se vivió un tenso momento protagonizado por Melissa Gate, finalista de ‘La casa de los famosos Colombia’. El evento, que tenía como objetivo compartir impresiones tras la final del ‘reality’, se desarrollaba con normalidad en las instalaciones de Radio Uno, y también contó con la presencia de Emiro Navarro, tercer finalista, y ‘la Toxicosteña’, cuarta finalista del programa.

Sin embargo, el ambiente cambió cuando algunos periodistas comenzaron a formular preguntas relacionadas con otros participantes del ‘reality’, especialmente sobre la relación entre Andrés Altafulla, ganador del concurso, y Karina García, con quien formó un vínculo especial dentro de la casa.

Melissa Gate abandona entrevista radial en Radio UNO

Una de las locutoras presentes lanzó la siguiente pregunta: “¿Ustedes creen que esa relación que pasó entre Altafulla y Karina da para más?”, lo que causó una evidente incomodidad entre los invitados. A ello se sumó otra interrogante: “¿Y qué piensan de todo lo que pasó allá adentro?”, lo que terminó por desatar la molestia de Melissa.

Visiblemente incómoda, Melissa Gate reaccionó de forma tajante y sin filtros.

“Bueno, prefiero no opinar sobre esos temas, ya me quiero ir. Decir cosas de otra gente… o sea, qué falta de respeto, de verdad”, afirmó la exconcursante, marcando un punto de quiebre en la conversación. Segundos después, se levantó de la mesa y abandonó la entrevista, dejando atónitos a los presentes y causando una ola de reacciones en redes sociales.

¿Qué respondió locutora de Radio UNO a Melissa Gate?

Ante la polémica, la locutora de Radio Uno, Vicky Balanta, quien fue la encargada de hacer la pregunta que detonó el malestar de Melissa Gate, decidió romper el silencio y explicar su versión de los hechos a través de su cuenta de Instagram. En un video, la comunicadora aclaró:

“Sí, fui yo quien le hizo la pregunta a Melissa Gate. ¿Imprudencia o no? Júzguenlo ustedes. Su reacción no solo fue levantarse y dejar la entrevista botada, sino también ofendió a mi grupo de trabajo.”

Balanta defendió su labor como periodista, argumentando que su intención nunca fue incomodar ni atacar a nadie, sino cumplir con su deber de informar:

“Considero que preguntar no es una falta de respeto. Como periodista, tengo el deber de preguntar, y ese es mi trabajo. No lo hice con mala intención, al contrario, lo hice pensando en el público, que tiene derecho a saber. Al fin y al cabo, esto es un juego y todos sabíamos a lo que íbamos”.

Además, Balanta resaltó que Melissa no fue la única en recibir preguntas incómodas durante la rueda de prensa. También interrogó a Karina García, quien, según ella, manejó la situación con respeto y cortesía:

“A Karina le hice una pregunta similar y ella, con todo el respeto, me respondió: ‘Con todo el amor, no la quiero responder’. ¿Y qué hice yo? Le dije: ‘Perfecto, no hay problema’. Eso es respeto de parte y parte”.

La locutora también se refirió a la relevancia de Melissa en el programa, reconociendo que era una de las concursantes más fuertes y queridas por el público:

“Para nadie es un secreto que Melissa Gate era una de las más opcionadas a ganar. Por eso, no entiendo por qué la molestia. Mi pregunta no tenía ninguna malicia.”

La controversia ha desatado opiniones divididas en redes sociales: mientras algunos defienden a Melissa por proteger su privacidad, otros respaldan a la periodista, señalando que el carácter público del reality justifica ese tipo de cuestionamientos. Lo cierto es que el incidente dejó claro que las emociones de ‘La casa de los famosos’ aún están a flor de piel.

