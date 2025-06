La tensión en ‘La casa de los famosos Colombia 2025‘ alcanzó un nuevo pico durante la dinámica del posicionamiento final, un momento clave del ‘reality’ en el que los exparticipantes que reingresaron debían ubicarse detrás del finalista que querían ver como ganador y expresar públicamente sus razones.

Esta instancia, cargada de emociones, dejó en evidencia fracturas en antiguas alianzas y desató una tormenta de reproches entre quienes alguna vez fueron aliados cercanos.

Una de las más afectadas fue Melissa Gate, quien reaccionó con visible furia al ver que el humorista ‘Alerta’, con quien compartió múltiples momentos de complicidad y creación de contenido, optó por apoyar abiertamente a su rival directo, el cantante Altafulla. La autoproclamada “reina” del ‘reality’ no ocultó su decepción y calificó el gesto como una traición imperdonable.

El comediante intentó defender su decisión, argumentando que nunca existió un acuerdo de respaldo entre ellos. “¿Quién me nombró jefe de campaña?”, dijo con tono irónico, dejando claro que no sentía un compromiso formal con ninguno de los finalistas. Sin embargo, sus palabras no sirvieron para calmar a Melissa, quien consideró que más allá de pactos explícitos, existía una lealtad implícita construida durante semanas de convivencia.

Melissa Gate arremetió contra ‘Alerta’ por no votar por ella

La situación se volvió insostenible cuando, en un acto simbólico y muy comentado en redes sociales, Melissa devolvió una peluca que el humorista le había regalado para hacer contenido juntos. Con un tono sarcástico y dolido, la ‘influencer’ explicó que ese objeto, que alguna vez representó complicidad, ya no tenía ningún valor sentimental. “Así como me la trajo para que todos lo vieran, ahora se la devuelvo y que se la dé a Altafulla”, expresó tajantemente.

El enfrentamiento se volvió aún más directo cuando Carla Giraldo, presentadora del programa, reunió a todos los participantes en la sala. En ese espacio, Melissa encaró al humorista frente a sus compañeros y le recriminó por lo que consideró una muestra evidente de deslealtad: “Para mí, lo que hiciste fue un acto de traición. Traidor. Tú solo te acercaste por las vistas en redes”.

Bien hecho lo que hizo Melissa con Alerta, que deje la payasada y la lamboneria, la hipocresía y la falsedad, el que no vea que Alerta es un doble cara esta es pero en nada.#LaCasaDeLosFamososCol#LaCasaDeLosFamososCol2 pic.twitter.com/mal0NGG7SU — Jeann💙🔫 (@sTaXxDicta) June 9, 2025

“Qué payasada […] así como me trajo la peluca para que todo el mundo lo viera, yo lo hago y se la devuelvo para que se la entregue a Altafulla”.

‘Alerta’, visiblemente incómodo pero sin perder la calma, respondió de forma breve: “Contra ti no tengo nada. Te aprecio y punto. No estoy lamboneando con nadie. No pensé que te fueras a poner así. ¿Por qué no le dices nada a los demás?”. Sin embargo, Gate fue contundente: “Porque de ellos no espero nada. De ti, sí. Y por eso me duele”. Después terminó tildándolo de hipócrita y conveniente.

El incidente dejó al descubierto las grietas emocionales que surgen en la competencia cuando el premio mayor está tan cerca. Las alianzas, que parecían sólidas, se tambalean cuando se revelan los verdaderos favoritismos. Para muchos seguidores del programa, este conflicto simboliza el lado más crudo de la convivencia prolongada bajo presión.

La gran final de ‘La casa de los famosos Colombia 2025′ se celebrará en vivo el próximo 9 de junio. Los cuatro finalistas aguardan con expectativa los resultados de la votación del público, que se encuentra abierta en la Zona Interactiva del sitio web del Canal RCN.

El ganador no solo se llevará un premio de 400 millones de pesos en efectivo, sino también el honor de apagar las luces de la casa más famosa del país, un gesto cargado de simbolismo y emoción.

Las reacciones del público no se han hecho esperar, y el enfrentamiento entre Melissa Gate y ‘Alerta’ ya se posiciona como uno de los momentos más comentados de la temporada.

