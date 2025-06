A pocas horas de conocerse quién será el gran ganador o ganadora de ‘La casa de los famosos Colombia‘, varios exparticipantes del ‘reality’ se reunieron en el set del programa matutino ‘Buen día, Colombia’ para compartir sus opiniones, revivir anécdotas y expresar su apoyo a los finalistas: Melissa Gate, Emiro Navarro, ‘la Tóxicacosteña’ y Andrés Altafulla.

Lo que prometía ser un espacio de celebración y emoción, se convirtió por momentos en una escena tensa y polémica. Mientras algunos invitados hablaban de su favorito o favorita para llevarse los 400 millones de pesos del premio final, el ambiente se tornó incómodo cuando Marlon Solórzano, uno de los concursantes más controversiales del programa, hizo comentarios considerados ofensivos hacia sus excompañeros, específicamente contra Andrés Altafulla.

Marlon expresó que, en su opinión, Altafulla no merecía ganar y lo descalificó con palabras subidas de tono, tildándolo de “segundón” y “lambón”, lo que causó molestia en el set. Ante esta actitud, la periodista y presentadora María Mercedes Ruiz no dudó en intervenir y lo llamó al respeto. Visiblemente seria, le recordó que, dadas las difíciles circunstancias que vive el país actualmente, ese tipo de expresiones no eran apropiadas en un programa familiar como ‘Buen Día, Colombia’.

“Estamos en un panorama bastante complicado. Este es un espacio donde vamos a respetarnos”, dijo Ruiz, haciendo un llamado a la cordura y a la convivencia respetuosa entre los presentes. También le pidió a Marlon moderar sus palabras y no replicar los conflictos del reality en un entorno de televisión nacional.

Laura González dice que Altafulla le tocó la cola por hablar de Rochy

Pero la situación no terminó allí. En medio de las reacciones, Laura González, otra exparticipante del ‘reality’ —quien fue pareja sentimental de Altafulla en una temporada anterior de otro programa de RCN— tomó la palabra para hacer una revelación que dejó a muchos sorprendidos.

“Él (Altafulla) sigue con Rochy. Primero me lo contó en recocha porque yo se lo pregunté. Esa información la trajo su mamá. No estoy diciendo nada que no sea cierto, ¿o estoy mintiendo? Ella lo está esperando afuera, ¿sí sabes?”, afirmó Laura al exconcursante. Lo más polémico vino después, cuando Laura aseguró que después de eso, Altafulla habría tenido una conducta inapropiada con ella. “Después de eso me puso la mano en la cola, eso fue cierto. ‘el jefe’ estaba ahí, Melissa también cuando entramos al cuarto del jefe. Yo me salí del cuarto”, declaró sin titubeos.

Sus palabras causaron una mezcla de asombro, incomodidad y silencio momentáneo en el set, mientras los demás trataban de mantener la compostura. Aunque no se profundizó más en el tema, sus declaraciones encendieron las redes sociales, donde seguidores del programa comenzaron a opinar sobre el comportamiento de Altafulla dentro y fuera del ‘reality’.

Pese a estos momentos incómodos, varios de los presentes coincidieron en reconocer el crecimiento personal de algunos finalistas y valoraron el aprendizaje que cada uno se llevó del programa. El nombre del ganador o ganadora se conocerá este lunes 9 de junio en la gran final, en la que se definirá quién se lleva el título de favorito del público y los 400 millones de pesos.

Sin duda, la reunión de exparticipantes dejó claro que ‘La casa de los famosos’ no solo fue un ‘reality’ lleno de estrategias y emociones, sino que sus repercusiones continúan incluso fuera de la pantalla.

