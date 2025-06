En ‘La casa de los famosos‘, el amor, la atracción y los vínculos intensos entre participantes se han vuelto parte esencial del espectáculo. Ya lo vimos con el romance de Norma Nivia y ‘Peluche’, o con la innegable química entre Karina García y Altafulla.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención en los últimos días es el vínculo silencioso —pero evidente— entre Melissa Gate y Roberto Velásquez, explicó ‘la Negra Candela’

Aunque esta “relación” no se ha mostrado abiertamente frente a cámaras, en los pasillos del ‘reality’ y en la famosa terraza donde todo se comenta, los participantes hablan en clave del tema.

Según los chismes que circulan entre los concursantes y la producción, Melissa y Roberto han desarrollado una atracción fatal, casi imposible de disimular, que está causando todo tipo de reacciones, incluso desde “la cabina” o “la oficina del Jefe”, dijo ‘Candela’ en su canal de YouTube.

‘Negra Candela’ contó que Melissa Gate tendría romance con Roberto Velásquez

Se dice que Gate recibe ciertas concesiones y favoritismos por parte de la producción, y que estas atenciones tendrían mucho que ver con la ‘influencia’ de Roberto Velásquez. Como buena peluquera, ella lo cuida, le hace cortes de pelo, lo consiente, le da consejos de imagen y, según algunos seguidores del programa le estaría ayudando a sumar puntos para evitar nominaciones.

Todo esto ha sido tema de conversación constante, especialmente entre los que sienten que hay un trato desigual en la casa.

Hay quienes afirman que Melissa Gate ha llegado al punto de influir sobre la forma en que deben comportarse sus compañeros. Les da instrucciones de qué decir, cómo actuar, e incluso qué actitudes tomar frente a determinadas situaciones para ganar el favor del público o de ‘el Jefe’. Al parecer, Melissa tendría una línea directa con los encargados del programa, algo que ha generado incomodidad entre varios famosos.

Y es que las cámaras no mienten: desde hace días, la audiencia ha notado gestos cómplices, mensajes velados y hasta una extraña despedida que la propia Melissa hizo frente a una de las cámaras: “Chao, preciosa Roberta”, dijo con tono tierno. Muchos interpretaron que era un saludo dirigido a Roberto. Incluso algunos aseguran que la producción ha bautizado la cámara que la sigue constantemente como “Roberta”, en clara referencia a la cercanía entre ambos.

Pero eso no es todo. Se comenta que a Melissa le habrían prohibido ser grabada mientras duerme, algo que no ocurre con otros participantes. Al parecer, hay ciertos “planes” en los que ella no debe aparecer vulnerable o descuidada. ¿Será esta una jugada para proteger su imagen o parte del supuesto favoritismo que recibe?

Desde México también llegan rumores: cuando Melissa llegó del ‘reality’, le dio un “regalito” muy especial al productor. Todo esto ha hecho que muchos se pregunten si estamos viendo una atracción natural entre dos personas adultas o si detrás de todo hay una estrategia cuidadosamente planeada desde afuera.

Gustavo Rincón, el mánager de Melissa, también ha sido mencionado. Al parecer, él tendría un papel activo en la forma como Melissa se muestra ante las cámaras y cómo se maneja su presencia en el programa. Algunos participantes han señalado que hay mensajes del exterior que le indican cómo actuar o reaccionar.

Aunque Melissa y Roberto aún no han confirmado nada. “Habrá que ver si esta “atracción fatal” se convierte en un romance oficial… o en una polémica más para sumar ‘rating'”, dijo Graciela Torres.

