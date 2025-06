La industria del entretenimiento surcoreano y los fanáticos de los K-dramas enfrentan un profundo luto tras conocerse la inesperada muerte del actor y modelo Kim Jong Suk. Aunque el fallecimiento ocurrió el pasado 4 de junio, solo en los últimos días se ha hecho pública la noticia, debido a que la familia del artista pidió total privacidad para despedirlo en un entorno íntimo y sin presencia mediática.

Kim Jong Suk, de 29 años, era considerado una de las promesas más destacadas del mundo del modelaje y la actuación en Corea del Sur. Había ganado reconocimiento por su participación en diversas campañas publicitarias de renombradas marcas asiáticas y por su aparición en varios dramas coreanos que le otorgaron popularidad tanto en su país como entre audiencias internacionales.

Según han reportado algunos medios internacionales, el actor no presentaba problemas de salud conocidos y, de hecho, tenía una apretada agenda de proyectos para los meses siguientes. Estaba vinculado a nuevas producciones audiovisuales y colaboraciones con importantes marcas de moda. Su repentina partida ha causado conmoción entre colegas, seguidores y figuras del medio artístico.

Hasta el momento, la familia no ha confirmado públicamente las causas del fallecimiento. En un comunicado breve, solicitaron comprensión y respeto ante el difícil momento que atraviesan, e hicieron énfasis en que desean esclarecer completamente las circunstancias de la muerte antes de ofrecer declaraciones más detalladas.

El funeral de Kim Jong Suk se llevó a cabo el pasado fin de semana en una ceremonia reservada exclusivamente para familiares cercanos y algunos de sus amigos más íntimos. No se permitió la presencia de medios de comunicación ni de otros colegas del mundo del entretenimiento, en un esfuerzo por evitar filtraciones, especulaciones o rumores infundados sobre el caso.

Uno de los mensajes más conmovedores fue compartido en redes sociales por un familiar del actor, quien expresó con dolor:



“Mi hermano, mi corazón se rompió cuando me dijeron que te habías ido Todavía no puedo creer que no volveré a ver tu rostro sonriente. Fuiste un regalo para este mundo y siempre te llevaré en mi corazón. Te extrañaré. Siempre te querré”.