La presentadora que cumple 37 años este primero de febrero de 2023 ha tenido una carrera exitosa en la televisión; empezó en programas juveniles en City TV y por su talento y frescura saltó a Caracol Televisión, en donde pasó por ‘Yo me llamo’ y ‘La voz’.

Pero no todo ha sido color rosa en la vida de la barranquillera que mostró qué hace con la ropa que ya no utiliza, pues en 2008, cuando tenía 23 años, le diagnosticaron una enfermedad autoinmune, que le ha traído varios problemas.

Qué le pasó a Linda Palma y cómo se llama la enfermedad que padece

La presentador de Caracol tiene esclerosis múltiple, enfermedad que afecta la materia que protege las células nerviosas, lo que bloquea los mensajes que el cerebro envía al resto del cuerpo, indicó Medline Plus.

Justamente por eso, las personas que la sufren pueden perder su habilidad para hablar, moverse, tener alteraciones en la vista y debilidad.

Palma la controlaba con inyecciones, pero un día de octubre de 2016 despertó con varios problemas, por lo que no podía ni bañarse sola, contó en ‘Los informantes’.

“Me dio una cosa que se llama nistagmo, que es el movimiento involuntario de los ojos. […] No podía levantar los cubiertos, había un temblor constante y me acercaba mucho para ver qué iba a coger”, declaró en la entrevista.

Pero el tema avanzó tanto, que la presentadora no podía hablar y hasta pasó varios días sin poder caminar, contó como se escucha a continuación:

La barranquillera tuvo que volver a aprender a caminar, a hablar e hizo terapia para volver a coger las cosas. Cambió hábitos y empezó a alimentarse más saludable y a hacer ejercicio (pilates).

Después de siete meses logró volver a presentar las sección de entretenimiento de Noticias Caracol.

Para ella fue fundamental el apoyo que tuvo de su familia y su novio (que tiempo después se convirtió en su esposo), al que le sugirió que la dejara. Pero él, por el contrario, siempre la acompañó.

Quién es el esposo de Linda Palma y por qué se casaron “en secreto”

Se llama Diego Pulecio y es reconocido por ser el vocalista de ‘Don Tetto’, agrupación de rock en español. Él le pidió matrimonio a ella cuando llevaban cinco años de novios, pero ella le dijo que no.

Cinco años después, en plena pandemia, les dio el “arrebato” y decidieron casarse. No le dijeron a nadie más que a sus familiares y en 20 días organizaron todo, contó la pareja en ‘La sala de Laura Acuña’.

Se conocieron en el 2008, mismo año en el que a ella le descubrieron su enfermedad. La barranquillera era presentadora de un programa juvenil de City TV y Pulecio tuvo un toque en uno de los colegios donde ella estaba haciendo un evento.

“Le tocó remar un tiempito, para conocernos bien, y lograr llegar a mi corazón”, dijo ella en Bravíssimo.

Dónde estudió Linda Palma, si tiene hijos y su papel como Linterna verde

Aunque nació en Barranquilla, desde los 12 años vive en Bogotá. Hizo ocho semestres de Ciencias Políticas en la Universidad del Rosario, pero no terminó porque empezó a trabajar en el mundo de la televisión.

Palma no tiene hijos, y ha dicho que aún no siente el instinto de ser mamá. Su esposo tampoco tiene afán. La pareja no ha descartado la posibilidad de encargar un heredero.

La presentadora de Caracol hizo la voz de Linterna Verde en ‘La liga de supermascotas’, película animada. Aseguró que se identificó mucho con su personaje porque tiene dos lados que ella también: lo valiente y lo sentimental.