green

Otra vez, Lina Tejeiro, la también jurado de un nuevo programa de televisión, le respondió a un seguidor que criticó su cola, parte de su cuerpo que sometió a una cirugía hace unos meses.

Por estar trabajando y preparando su cuerpo [con pole dance] para un nuevo personaje, la actriz tiene poco tiempo libre. Pero cuando se prepara en casa para salir, aprovecha y habla con sus seguidores en redes sociales.

Allí, una persona le hizo un comentario en el que, burlándose, critica su cola asegurando que ya es la misma de antes, pues hubo una época en la que ella estaba entregada al ejercicio y el cambio físico se notó.

(Le puede interesar: ¿Quién fue el afortunado? Lina Tejeiro reveló la última vez que hizo el “delicioso”)

Ella sacó de la ‘galera’ una de esas respuestas con las que sus seguidores resaltan su originalidad, tal como lo hizo hace unos días cuando una persona le preguntó si era prepago.

“Me encanta cuando me dicen estas cosas. Mi amor, yo culo sí tengo porque sino no la viviría cagando, pero que no sea del tamaño que a ti te gusta no es problema mío“, dijo Tejeiro guiñando un ojo al final.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de rastreando famosos (@rastreandofamosos)

Lina Tejeiro responde con mucha originalidad

Casi siempre, la actriz da de qué hablar con sus originales respuestas ante las críticas que, según ella, cada vez le importan menos, o solo le interesan dependiendo de quien las diga.

Aunque no siempre que habla genera polémica, pues incluso ha mostrado hasta su tanga más pequeña, Lina sí demuestra que tiene el don de la palabra.

Incluso, como pocos artistas lo hacen, ella se atrevió a cuestionar a La Red hace unos días, cuando la incluyeron en un listado que a ella no le gustó.