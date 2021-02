green

Lina Tejeiro se destaca en la redes por interactuar constantemente con sus fans, y es común que estos pregunten por su vida amorosa, sus gustos y sus cuidados personales; sin embargo, cuando alguien se pone pesado, ella no duda en ser firme.

En medio de un descanso de las grabaciones del nuevo proyecto al que pertenece, la actriz aprovechó para habilitar la opción de preguntas en su Instagram; no obstante, la que más llamó la atención, pues para algunos resulta ofensiva, fue: “¿Es cierto que eres prepago?”.

La estrella de la televisión colombiana, al leer el interrogante, respondió segura y empoderada:

“Esta pregunta la hace un hombre, seguramente no me conoce ni conoce mi carrera artística, ni entiende que trabajo desde que tengo 11 años. Debe suponer que todo lo que tengo es porque se lo debo a un hombre, o tú eres de los típicos que conquista con dinero. Y no, no soy prepago; soy actriz.”

Este es un el video con la reacción de la famosa en Instagram; la grabación ya no está disponible en la cuenta de ella, pero la replicó otro usuario quien suele subir contenido de celebridades:

Lina Tejeiro, en ¿Quién es la máscara?

Aunque se especulaba desde hace días, Canal RCN confirmó hasta este lunes la participación de la actriz en su nuevo programa, por medio de un comunicado enviado a medios.

La artista de producciones como ‘La ley del corazón’ será parte del “grupo de investigadores”, junto con Alejandra Azcárate (aquí: ¿Cuál es su relación con la dueña de Crepes & Waffles?, Llane y ‘Juan Da’ Caribe.

“Los investigadores se guiarán por las pistas de cada uno de los

participantes y tratarán de descubrir ‘¿Quién es la máscara?'”, añadió el medio.

La nueva apuesta de RCN, inspirada en el formato coreano ‘The king of mask singer’, está dando de qué hablar, pues no solo participarán dichos famosos, sino otros 28 personajes del mundo del espectáculo, que “entrarán a este juego detrás de impresionantes máscaras” y cuyo reto será no dejarse descubrir por los investigadores, explicó ‘Superlike’, tras destacar que este concurso ya ha tenido éxito en España, Perú y México.