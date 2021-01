green

Lina Tejeiro fue sincera, como siempre, y en su cuenta de Instagram respondió a algunas preguntas que le hicieron sus seguidores. Allí, la actriz reveló algunas de sus intimidades.

A la joven le hicieron preguntas de toda índole, pero lo que más querían saber sus fans era lo relacionado a su vida sentimental y ahora sexual.

A Lina le preguntaron directamente ¿Cuándo fue la última vez que hizo el delicioso? Y aunque titubeó, finalmente terminó respondiendo que fue en diciembre.

En ese mismo sentido, ella reconoció en ese mes dio su último beso y que en la fiesta de fin de año se emborrachó, a tal punto de tener que vomitar.

Sin embargo, la actriz no supo dar una fecha exacta de hace cuánto no siente una atracción muy fuerte por una persona. “Hace mucho tiempo no me gusta alguien, me he vuelto tan complicada. Desde mi ex no me gusta nadie“, manifestó.

Lina Tejeiro no ha revelado el personaje con quien compartió sábanas en diciembre, aunque muchos la vinculan con el cantante Llane. De hecho, en ese momento, ella mostró en sus redes sociales la mudanza a su nueva casa, que no estuvo ajena a la polémica, en la que compartió el fin de año con su familia y hasta le regaló un ‘carrazo’ a su mamá.

Ante esto, algunos usuarios en redes sociales han especulado que el ‘afortunado’ al que hace referencia la actriz es Andy Rivera, su expareja y por quien lloró hace varios meses hablando en una transmisión en vivo.

