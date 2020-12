Mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, Lina Tejeiro aclaró el rumor sobre su supuesta relación con un integrante de la plantilla profesional de Independiente Santa Fe, que disputará este domingo la final de la Liga BetPlay.

“No sé de quién me habla. Yo no soy hincha del Santa Fe”, escribió en respuesta a un usuario de esa red social, quien insinuó que la artista estaba saliendo con un futbolista de la escuadra ‘cardenal’.

La modelo, posteriormente, enfatizó en otra publicación (en modo de broma) que no está saliendo en la actualidad con ningún jugador y que tiene unos estándares muy altos para entablar una relación con un futbolista.

“No amor, no me gustan los perdedores. Yo tiro por lo alto. De la [UEFA] Champions League no me bajo”, concluyó Tejeiro.

No amor, no me gustan los perdedores. Yo tiro por lo alto de la champions no me bajo.

— LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) December 18, 2020