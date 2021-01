La actriz de ‘La ley del corazón’, que hace algunos días critico duramente al programa ‘La red’, no tuvo reparos en satisfacer el capricho de uno de sus ‘fans’, quien aprovechó la herramienta de preguntas de Instagram para matar la curiosidad.

“Está un poquito viejita, así que no me la vayan a criticar”, comentó Lina Tejeiro mientras sacaba la tanga de un cajón. “Es un triángulo y ya”, añadió con una sonrisa de picardía.

Pero esas no fueron las únicas preguntas que se atrevió a contestarle a sus seguidores. La artista se destapó frente a su percepción del amor al comentar lo que piensa de las relaciones a distancia y cómo define al hombre de sus sueños.

(Vea también: ¿Jessica Cediel o Lina Tejeiro? Mateo Carvajal se decidió, y su respuesta sorprendió a más de uno).

“Que me apoye en todo, en mis sueños, en mis metas, en mi carrera, en la cama, en la silla, en el comedor…”, apuntó, haciendo gala del buen sentido del humor que la caracteriza.

Además, uno de sus seguidores le preguntó si no se sentía triste por no tener con quien compartir la mesa en su nueva casa, que remodeló recientemente y sobre la cual recibió críticas por el tamaño del cuarto de su empleada doméstica.

“Jamás. Antes me siento orgullosa de haber conseguido, lo que he conseguido, sola, que no se lo debo a nadie”, expresó Tejeiro tras una gran carcajada.