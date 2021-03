Aunque el trino inicial ya fue eliminado por la actriz de ‘Chichipatos’, su respuesta permanece en la red social, y el mensaje que desató el intercambio de palabras con el otro tuitero fue rescatado por una cuenta de Instagram dedicada a famosos.

View this post on Instagram

El 16 de marzo Lina Tejeiro escribió: “Así te ves 🤡 creyendo que todo lo que publica tu ex es para ti y por ti”. A su comentario respondió un seguidor diciéndole, textualmente: “Osea que asi te vez tu?”, dándole el papayazo para que le respondiera y lo dejara mal parado por su ortografía.

De manera creativa, Lina incluyó en su respuesta las palabras ves y vez para mostrarle el uso correcto de las mismas, algo en lo que falló el personaje al tirarle el dardo a la jurado de ‘Quién es la máscara’, programa que estrenará pronto RCN, y en donde también está Alejandra Azcárate.

La forma en que contestó Tejeiro a su detractor se puede ver en el siguiente trino, que le sacó una risa a más de uno:

Eh no, así te ves tu 🤡 escribiendo vez en lugar de ves. 🙊😂

Así que mejor aprende de una vez. Por eso es que no vuelve tu ex.

— LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) March 16, 2021