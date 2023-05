Lina Tejeiro, quien hace poco fue noticia por la presentación de dos de sus exnovios cantantes, decidió hacer un video y subirlo a sus redes. Las imágenes ya tienen más de 360.000 reacciones y dice lo siguiente:

“Si un día de estos me matan, espero que sea entre lunes y viernes antes de las 7 de la noche porque la Fiscalía de la mujer solo trabaja hasta esa hora. Espero andar con pantalón flojo, camisa floja y sin maquillaje, porque si no dirán que yo lo andaba provocando o que me lo buscaba”.

(Vea también: Lina Tejeiro sacó condiciones que debe tener hombre para conquistarla: “Me cuesta mucho”)

Dicho video, es una crítica para las autoridades por los recientes casos de feminicidios (como el de la joven mujer que fue asesinada en Unicentro) que se han reportado en las últimas semanas en el país.

Ella continúa diciendo: “Espero estar en el trabajo o en el supermercado, porque si andaba con una amiga, de fiesta o de viaje dirán que yo me lo merecía por andar en la calle. Espero que me maten de día, porque si es de noche dirán que se me hubiera quedado en mi casa nada de esto me hubiera pasado”.

Y siguió mencionado que: “Además, espero que me mate alguien a quien no conozca o con quien no me puedan relacionar, porque si es un conocido o un ex van a decir que seguro yo le hice algo, que seguramente me lo merecía o que fue mi culpa no haberme dado cuenta antes que me podía matar”.

La actriz recibió mucho apoyo por las personas que vieron el video y varios famosos, como Claudia Bahamón y Paola Turbay, escribieron en la publicación a favor de las palabras que Lina Tejeiro decidió compartir en sus redes sociales.

Este es el video: