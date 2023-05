Lina Tejeiro, quien hace poco estuvo involucrada en una polémica con su ex Andy Rivera y Aída Victoria Merlano, reveló lo que busca en una pareja con una reciente publicación en su cuenta oficial de Twitter.

La actriz, que celebró el cumpleaños de su hermano (y fue tendencia), aseguró que le cuesta mucho sentir alguna atracción física por una persona que no tenga los siguientes hábitos en su día a día:

“Desde que cultivo mi amor propio, me cuesta mucho sentir gusto por alguien que no se cuida a sí mismo. Dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, oler rico y saber escoger su compañía también es amor propio”.

Tejeiro volvió a ser tendencia en redes sociales por estas condiciones que debe tener el hombre que quiera conquistarla, luego de que le respondiera al programa de entretenimiento de ‘Lo sé todo’ por un reportaje que hicieron diciendo que pidió fiado en una tienda de barrio.

En esa ocasión, la actriz (que es muy amiga de Greeicy Rendón) aseguró que no llevaba su billetera en ese momento y aseveró que no le da pena comprar algún producto en el establecimiento mencionado.

Sí, me antojé de empanada, paré en una tienda y me di cuenta que no llevaba mi billetera así que el vecino me fió.

El veci sabe que yo le pago.

A mi no me da pena decir que #SoyDeTienda https://t.co/uAg3jErxDh

— LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) May 15, 2023