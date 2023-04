Por estos días, Lina Tejeiro es tendencia en redes sociales, a raíz de un video en el que aparece Andy Rivera, su exnovio, con la creadora de contenido Aída Victoria Merlano.

(Vea también: Daniella Álvarez acabó con el misterio sobre Daniel Arenas y confirmó si acabó su noviazgo)

Y es que en la grabación, el cantante y la ‘influencer‘ aparecen cantando muy cerquita, como si se fueran a dar un beso; lo cual levantó sospechas entre los miles de seguidores que tienen las celebridades.

La particularidad del asunto es que Aída Victoria Merlano fue quien publicó el video en sus historias de Instagram, lo cual dio pie para que muchos internautas empezaran a hablar de una presunta relación amorosa.

Aún no es claro si Rivera y Merlano sostienen un relación, pues ninguno se ha pronunciado al respecto, ni tampoco se sabe si todo hace parte de un video musical o de un contenido por parte de la ‘influencer’, lo cual también es probable.

Sin embargo, en redes sociales el video causó revuelo y los fanáticos de la actriz relacionaron su última publicación en Twitter como una presunta respuesta a toda la controversia que se armó por la grabación.

“Todo lo que te está sucediendo no es en vano, ese esfuerzo y dolor viene con una gran enseñanza. Puede que no sea el mejor momento de tu vida, pero es solo eso, un momento que pasará y te hará más valiente, más fuerte.

Recuerda que no es la primera vez que pasas por algo así, pudiste una vez y ahora no será la excepción”, escribió Tejeiro.