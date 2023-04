Muchos no conocían a Juan Duque y su relación con Lina Tejeiro hizo que se pusiera ante los ojos del público que no lo tenía referenciado. Pero después de pasar esta relación, que duró cerca de seis meses, Mary Méndez dio a entender que tampoco lo conocía y que ese noviazgo le ayudó para conseguir mejores contactos.

Pasó el domingo 16 de abril de 2023 de en ‘La red’ de Caracol Televisión, antes y después de una nota en la que este joven habló de su historia con la actriz llanera y de su nueva novia.

(Vea también: Mary Méndez dejó ver la lujosa camioneta que tiene: costaría más de $ 400 millones)

Comentario de Mary Méndez contra el exnovio de Lina Tejeiro porque no lo conocía

Cuando Carlos Vargas habló de Duque, todos apelaron a la pregunta habitual que hacen cuando hay personajes que no son tan conocidos. Pero Mary Méndez no quedó conforme con esa broma y dijo a Vargas, Carlos Giraldo, Juan Carlos Giraldo y Frank Solano que no tenía idea de quién hablaban:

(Vea también: Mary Méndez arremete: “Nadie tiene que opinar cuando pongo algo en mis redes”)

– Vargas: “Hablemos de Juan Duque”. – Todos: “¿Y ese, por qué es que es famoso?”. – Vargas: “¿Cómo se las va a olvidar quién fue? Él fue el novio de Lina Tejeiro”. – Mary: “Yo conozco a ese ‘man’ porque fue el novio de Lina Tejeiro, porque no tengo ni idea quién es ese ‘man’”. – J. C. Giraldo: “Y yo, ni por eso”. – Solano: “Ya sé quién es, él estuvo cantando con la hermana de Legarda, con Daniela Legarda”.

Ya parecía muy cruel la presentación, pero el apunte posterior de la misma presentadora de ‘La red’, terminó por confirmar la intención que tuvo desde que mencionaron el nombre de Juan Duque. Obviamente, quería darle importancia a Lina Tejeiro y hacer énfasis en que él aprovechó esos meses para tener fama:

Lee También

“Ya sé quién es, entonces, el chico es cantante. El chico tiene novia nueva, le va muy bien. Y creo, perdónenme, pero discúlpenme, que le sirvió mucho ese noviazgo con Lina Tejeiro. Porque creo que va a hacer una colaboración con la gente de ‘Piso 21’…”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

Muchos esperan que haya una respuesta del artista de música urbana, ya que acostumbra a usar sus redes para contestar críticas y comentarios que hacen de él. Tal vez, este comentario en el programa de Caracol Televisión sirva para seguir sonando y dando para hablar.