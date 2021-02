green

El pasado fin de semana, ‘La liendra‘ presumió en sus redes sociales la costosa moto Ducati que compró. El joven se tomó un par de fotos junto a ella y escribió: “Ya soñé mucho. Ahora voy a hacer todo realidad”. A más de 700.000 personas les gustó esa noticia que compartió el quindiano y muchas de ellas también lo felicitaron a través de los comentarios.

Este martes, el popular ‘instagrammer’ confesó a través de unas historias en Instagram que tuvo su primer accidente con la moto. Por fortuna, no fue nada grave ya que se trató de una caída por perder el equilibrio del vehículo luego de frenar al frente de un centro comercial en Medellín.

El golpe que se dio la moto contra el piso hizo que uno de los retrovisores se cayera, y que otras partes de la moto quedaran raspadas. ‘La liendra’ contó lo sucedido con buen humor y no se amargó por el percance que tuvo con su nueva adquisición. Después de ese ‘susto’, procedió a hablar al respecto con bastante frescura.

“Ya me caí, y para más pena y vergüenza no me caí solo, me caí don Daniela (Duke, su novia) . Y para rematar, me caí en el centro comercial El Tesoro. No fui capaz de parar la moto yo solo. La paré y cuando la paré, la moto estaba acelerada, arrancó sola y se estrelló dos veces. Se dañó el espejo y para rematar la pata del freno la reventé”, contó con buen semblante el creador de contenidos para Instagram.

“Por eso, algunos amigos me dicen ‘La liendra del ocho’, porque a mi me pasan unas cosas…”, concluyó bromeando el ‘influenciador’, que tiene más de 5,3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y hace más de una semana confesó que el año pasado le habían robado más de 200 millones de pesos.

Durante las últimas semanas, el joven ha dado de qué hablar por la forma como terminó su relación con Luisa Castro y también por su nuevo noviazgo con la también ‘influenciadora’ Dani Duke, con quien ha hecho un par de publicaciones en redes sociales en las ambos posan desnudos.

