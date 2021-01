green

En una grabación, el creador de contenido se desahogó de todo lo sucedido en su vida en 2020, pues no solo confesó que le robaron 200 millones de pesos y estuvo al borde de la quiebra, también expresó el dolor que le produjo terminar con la ‘influenciadora’.

“Terminé una relación que pensé que iba a durar mucho. Pensé que ya estaba bien cuando de la nada me dejaron. Me dio muy duro, no les voy a decir que no”, explicó ‘la Liendra’, quien hace pocos días contó cuánto dinero gana mensualmente.

Ante lo dicho por el ‘influenciador’, Luisa Castro no se quedó callada y se refirió a su relación en los comentarios de la publicación, pero su escrito fue eliminado a los pocos segundos de estar visible; se desconoce si lo borró ella o él.

La también modelo le pidió a ‘la Liendra‘ que dejara “de decir que la relación se acabó de la nada”, pues parece que hubo algo más fuerte que la hizo a ella tomar la decisión de decirle adiós.

“Deja de ser tan cínico. Le agradezco a Dios por darme un corazón tan hermoso, que no permite contar la realidad de todo”, concluyó la joven en su comentario, que alcanzó a ser rescatado por una cuenta de chismes en Instagram.

Aquí, el video en el que el creador de contenido habla de su relación y la respuesta de Luisa Castro:

Pullas de ‘la Liendra’ hacia Luisa Castro

Cabe mencionar que en octubre el creador de contenido publicó un video en su cuenta de Instagram que muchos tomaron como una indirecta hacia su exnovia, pues se refirió a las personas interesadas y por esos días la captaron a ella en un viaje junto a Kevin Roldán.

Luego, en una entrevista con Pulzo ‘la Liendra’ desmintió la mencionada pulla y aseguró que nunca volvería con Luisa Castro; además, hace pocos días no tuvo problema en comparar a su nueva novia, ‘Dani Duke’, con su ex.