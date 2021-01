green

‘La liendra’ publicó recientemente un video de 15 minutos en el que hizo referencia a lo difícil que es crear contenidos entretenidos para sus seguidores y varios momentos duros que vivió el año pasado. El joven de 20 años se desahogó en un par de oportunidades a lo largo de la grabación y no pudo contener el llanto.

El ‘instagrammer’ hizo mucho énfasis en que la vida la ha cambiado drásticamente en los últimos años, pero que esto le ha implicado experimentar situaciones que no han sido las más alegres. Por eso, les pidió a sus seguidores que valoraran el esfuerzo que él realiza para entretenerlos diariamente.

La parte más emotiva del video fue aquella en la que Mauricio Gómez, como se llama el ‘influenciador’ habló de lo difícil que fue el año pasado para él. En ese momento, ‘La liendra’ confesó algo que nadie sabía hasta el momento: en 2020 sufrió un robo millonario.

“Este año que pasó fue muy duro. Terminé una relación que pensé que iba a durar mucho, pensé que estaba bien, cuando de la nada me dejaron. Me dio muy duro, no les voy a decir que no. Luego tuve un accidente que me quitó mucho dinero, que me quitó muchas marcas, unas dejaron de trabajar conmigo. A veces tener seguidores no es bueno, para un accidente no es tan bueno”, manifestó el quindiano, que hace un par de días también había manifestado en Instagram que tiene un sueldo de 5 millones de pesos, aunque ese no es su único ingreso. Ese accidente al que hizo referencia fue aquel que ocurrió en junio pasado, cuando atropelló a un motociclista.

Acto seguido, el joven hizo referencia al robo del que fue víctima. “En este año me robaron 200 millones de pesos. Yo caí en quiebra totalmente, pero ustedes no se dieron cuenta”, aseguró.

Pero eso no fue todo. ‘La liendra’ continuó su desahogo mencionando, entre lágrimas, lo duro que es sentirse solo y que las personas lo busquen por conveniencia.

“¿Se ha preguntado si ha sido muy fácil para mí estar donde estoy? Les voy a ser sincero: desde que tengo muchos seguidores, me convertí en una persona muy solitaria. Le agradezco mucho a Dios que lo tengo a usted ahí. Yo no lo veo a usted, pero lo siento tan cerca que todos los días me baño y me arreglo para usted”, comentó.

“Cuando te vuelves una persona reconocida es muy duro dar con personas que de verdad lo quieran a uno. Siempre se me acercan personas que quieren salir conmigo por quedar bien, porque lo vean hablando con uno”, concluyó ‘La liendra’.

A continuación, el video completo que publicó el ‘instagrammer’ confesando algunos de los momentos duros que ha vivido en el último tiempo: