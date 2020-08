green

La artista, que además ha protagonizado ‘La ley del corazón’, le aseguró a EFE que “el público se va a sorprender con los cambios”, pues hasta el nombre será acortado: “Ya no se llama ‘Café con aroma de mujer’, nuestra versión se llama ‘Café’”.

Y, aunque no reveló mayores detalles, la famosa sí confesó en la agencia que esas modificaciones tendrían que ver con la época, pero no afectan “el espíritu de la versión original”. Por eso, reiteró que la nueva producción será una “adaptación” más no una copia, con otros actores, de ‘Café con aroma de mujer’.

“[Hoy en día] no serían creíbles muchas de las situaciones que vivió la pareja en 1994. […] Por ejemplo, ellos se separan al inicio y después pasan años sin saber uno del otro. Eso sería imposible en la era de las redes sociales”, explicó.

En sus declaraciones, Laura Londoño igualmente dio la fecha en que empezarán a grabar ‘Café’, junto a artistas como William Levy (hará de Sebastián, personaje que en el pasado interpretó Guy Ecker) y a Carmen Villalobos (será la mala, Lucía Sandoval, que en la novela original hizo Alejandra Borrero, a quien también le ofrecieron un papel en la adaptación).

“Le están dando los últimos toques. Solo falta afinar los detalles finales de producción. […] En unas semanas, en septiembre, empezaremos”, confirmó la celebridad que dará vida a Gaviota (papel que originalmente hizo Margarita Rosa de Francisco), la trabajadora de una finca que se enamora del hijo del dueño y después se convierte en una exitosa ejecutiva de la industria cafetera mundial.

Por eso mismo, en sus comentarios en dicha agencia, Laura Londoño habló de Margarita Rosa y señaló que para ella es un “gran honor” seguirle los pasos, porque, aparte de considerarla buena actriz, cree que es “una gran mujer, de ideas firmes y claras”.

La adaptación de la reconocida producción de Fernando Gaitán está siendo liderada por Telemundo, pero es de RCN, y será transmitida en el 2021, puntualizó EFE.