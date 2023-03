Hace algunos días la creadora de contenido ‘La Segura’ preocupó a sus seguidores porque contó que debía someterse a otra cirugía de extracción de biopolímeros.

En su anuncio, la caleña reveló que nuevamente empezó a tener dolores y por ende, desde hace varias semanas había estado en exámenes médicos. Según expresó, en su última visita a un especialista él le indicó que los resultados de un TAC que se realizó debía volver a operarse.

En efecto, Natalia al contar esto dijo que tenía temor de una nueva intervención porque ya han sido varias las que le han realizado. Sin embargo, señaló que tenía la mejor actitud para seguir sobrellevando todo.

Hace poco la famosa volvió a dar de qué hablar en las redes sociales por este tema, pues a través de sus historias de Instagram señaló que había personas que estaban diciendo que ella estaría haciendo marketing con el tema de sus biopolímeros.

En esta oportunidad, Segura contundentemente aclaró que no es así e indicó que no le importaba que dijeran eso.

“Primero, ¿ustedes creen qué uno hace marketing con biopolímeros y sobre todo en mi caso que es un tema viejo? ¿Ustedes creen qué uno puede rehacer marketing con un tema que es mi triste realidad? Y que siempre que pueda se los voy a decir a todas las mujeres y hasta hombres que me ven”, manifestó.

Tras esto, la joven aseguró que ella era tan insistente con el tema porque a pesar de qué ya hay muchas advertencias y casos conocidos sobre mujeres que les inyectaron este veneno, aún hay personas que se siguen aplicando dicha sustancia.

“Si yo puedo ser voz para que muchas mujeres no pasen el mismo infierno que yo he vivido gracias a esa chimbada, lo voy a hacer siempre”, expresó.

Y agregó: “He tenido miles de recaídas y ustedes no se han dado ni cuenta, a mí tampoco me interesa estar contando ese tipo de cosas .(…) Y esta vez se los conté para generar conciencia”.

Tras esto, la ‘influenciadora’ pidió a sus seguidores que no pensaran que por el hecho de que la veían saliendo, en eventos o trabajando, ella estaría fingiendo sus dolores.

“Así me toca vivir. Como hay momentos en que tengo dolor, otros que no (…) Solo que tengo dos caminos: aprender a vivir con el dolor y seguir mi vida y trabajando porque sin plata y sin salud no, bebé”, dijo.