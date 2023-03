Natalia Segura, mejor conocida como ‘La Segura’, recientemente acaparó la atención de sus seguidores porque a través de sus historias contó porque ha estado un poco ausente de sus redes.

En este caso, la caleña reveló que hace aproximadamente 15 días volvió a tener dolores por los biopolímeros y al contar esto, hizo un llamado urgente a sus seguidores para que nunca se inyectaran ningún tipo de sustancias en sus cuerpos.

Tras esto, Natalia contó que su ausencia se ha debido porque ha estado en exámenes médicos tras sus dolores reincidentes. Adicionalmente, expresó que ahora está en Bogotá y tiene otra cita con un cirujano.

“El 50 % de mi vida he estado en citas médicas con cirujanos, especialistas, buscando más y más respuestas (…) Hoy voy para una cita médica con un cirujano de Bogotá, ya tuve unos exámenes que los tengo aquí. Nunca me los habían mandado y esta radiografía, TAC, o como se llame muestra los biopolímeros rosados. Viendo yo esto, entiendo mucho todo, entiendo del fucki… dolor de mier…”, expresó.

En esta oportunidad, ‘La Segura‘ mostró en su video los resultados de sus exámenes y se observó claramente en qué zona tiene dicha sustancia, pues se veía un color rosado. Además, dijo a los usuarios que no había contado nada acerca del tema porque no quería hablar de cosas negativas.

Por otro lado, la vallecaucana indicó que piensa que la van a volver a intervenir quirúrgicamente, pero siente temor de esto, ya que para nadie es un secreto que ha tenido varias intervenciones en los últimos meses.

De igual manera, expresó que tiene la mejor actitud y volvió a pedir consciencia a las personas sobre cualquier tipo de cosa que se inyecten en su organismo.

“Siento que el man me va a decir que me tienen que intervenir otra vez, pero me da mucho miedo porque me dicen que con las otras resonancias que me hicieron, yo lo tengo muy adentro del músculo, donde hay una terminación nerviosa y allá no puede entrar ningún cirujano. Ellos llegan a un punto”, contó.