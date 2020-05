La celebridad, a diferencia de lo que muchos esperaban, pues es común que en este tipo de fotografías oficiales las personas no salgan tan bien, se ve hermosa y radiante, como siempre.

Los comentarios de algunos de sus seguidores reconocen la belleza de la empresaria, mientras que otros se burlan de sus propias fotos diciendo que desearían verse así en sus documentos.

Lo cierto es que no sabe si esta foto se captó de manera natural o Kylie siguió los pasos de su hermana Khloé, que se llevó a toda una producción, para asegurarse de salir bien en su licencia de conducir.

A continuación la publicación de la joven multimillonaria, seguida de algunas de las reacciones que ha generado en redes sociales.

“La foto de la licencia de kylie jenner grita “¡LA VIDA ES INJUSTA!” por algunas razones…”

“¿Cómo puede Kylie Jenner tener una imagen perfecta en su licencia de conducir y luego estoy yo luciendo como una💩”.

— chenize clei (@ChenCleiz) May 14, 2020