Jordan Craig, expareja del deportista y madre de su primer hijo, le dijo en el pasado a Radar Online que ellos vivían juntos en Cleveland cuando él empezó a salir con la estrella de ‘Keeping up with the Kardashian’.

Por lo anterior, ‘Koko’ decidió romper el silencio y explicó su versión de los hechos mediante sus historias de Instagram, aunque ni ella tiene del todo clara la historia, y eso que hubo hasta abogados de por medio.

“Mi verdad es:

Conocí a Tristan porque él decidió venir a una cita a ciegas conmigo. Un amigo en común lo preparó todo. Después de algunas citas, Tristan me dijo que tenía una ex (Jordan) y que estaba embarazada. Obviamente tuve muchas dudas sobre la continuidad de nuestra relación.

Me prometió que su relación había terminado mucho antes de habernos conocido. Me hizo hablar con su círculo más cercano. Me enseñó pruebas (mensajes privados entre ambos), y me puso en contacto con sus abogados para demostrarme su versión. Sus mejores amigos, sus socios y hasta su madre me dijeron que su ex y él ya habían roto cuando nos conocimos“, aclaró.

Sin embargo, parece que la también empresaria tiene muchas dudas sobre las palabras y pruebas que le dieron, y es normal, pues el jugador de la NBA la engañó en más de una ocasión, tanto que ella le puso un fin definitivo a su relación.

“¡Esta es mi verdad! La verdad en la cual creía y confié. Si por algún motivo esta no es la verdad, lo siento total y absolutamente, su círculo cercano me habría mentido. Rezo porque mi verdad sea real. El señor sabe que rezo pero realmente no sé qué creer.

Desde lo más profundo de mi corazón, lo siento mucho. Siento mucho el dolor que se pueda haber creado por todo esto. Ninguna mujer merece pasar por algo así”, concluyó la hija de Kris Jenner.

Para septiembre del 2016 Khloé y Tristan ya tenían una relación y en diciembre de ese año Jordan estaba dando a luz a Prince Thompson, como se llama el primogénito del deportista.