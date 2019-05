green

En entrevista con Entertainment Tonight, el exbasquetbolista habló de su relación actual con Khloé, cuando le preguntaron si ya habían hecho las paces: “No lo llamaría enmienda. He hablado con ella recientemente, si a eso llamas hacer las paces”, dijo.

Eso sí, dejó claro que solo tiene las mejores palabras para su ex, a pesar del daño que le causó y que confiesa en su libro, como perder la cuenta de cuántas veces le fue infiel o revelar que ha tenido sexo con más de 2.000 mujeres.

Cuando el periodista lo interrogó sobre qué le diría a Kardashian, se despachó en amorosos elogios: “Te amo y te agradezco por estar ahí para mí cuando no podía caminar ni hablar. Sabes, cuando te casas con alguien después de conocerlo por 30 días, no creo que el amor se vaya. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Un pedazo de papel que dice que ya no estamos juntos… ese amor nunca se irá”.

Lamar Odom se casó con Khloé Kardashian en 2009, luego de una corta relación de un mes. Se separaron en 2013, cuando ella no pudo más con sus adicciones y engaños, y su divorcio se oficializó en 2016.