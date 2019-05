green

“He estado obsesionado con el sexo desde que puedo recordar”, se lee en una parte del texto que publica la revista People, antes de soltar la escandalosa cifra de más de dos mil mujeres que han pasado por la cama del exdeportista de la NBA.

“Soy un adicto al sexo”, escribió Lamar en su libro. “Hubo muchas ‘strippers’ que contar. No fue gran cosa, pero muchas veces les pagaba. Nunca pensé menos de ellas”.

En el libro,Odom también reconoce que le fue infiel a Khloé Kardashian, con quien estuvo casado 4 años, hasta que se separaron en 2013. “Estaba en ‘shock’ y avergonzado. Quería devolver el tiempo y no hacerlo, pero eso no se puede. Quería esconderlo, pero ese enfermo pecado era difícil de esconder… tenía un problema”, añade sobre el momento en que su ex descubrió sus engaños.

Después de su adicción al sexo vinieron las drogas, pues “doblaba esa buena sensación”, cuenta Odom.

En ‘Darkness to Light’, Lamar también narra el día en que tocó fondo, cuando estando en el prostíbulo Love Ranch, en Las Vegas, tuvo una sobredosis y casi muere. Hoy, el exdeportista está limpio y lucha a diario para mantenerse de esa manera.

El libro sale a la venta el 28 de mayo.