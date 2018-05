“Hubiera hecho un ajuste más”, dijo Katy al ser preguntada por el vestido de novia de Meghan. Sin embargo, no se detuvo ahí y aseguró que el diseño de Alexander McQueen que llevó Kate Middleton en su boda con el príncipe William fue mejor.

“Kate, Kate, Kate ganó, Kate ganó”, dijo luego de aclarar que lo sentía, pero “yo nunca voy a no decir la verdad”.

Al final, Perry repitió que faltó “un ajuste más, pero te amo”.

Antes de sus opiniones sobre el vestido, la intérprete de ‘Teenage Dream’ dijo que aunque no conoce mucho de ella, “lo que he visto o escuchado de ella, sea cierto o falso, todo suena maravilloso. Estoy feliz por ellos. Es increíble lo que ella está haciendo, sus esfuerzos humanitarios, el hecho de que sea una feminista orgullosa, me encanta eso. La apoyo como otra mujer, la quiero y les deseo lo mejor”.

A continuación, el video de las declaraciones de Kate a Entertainment Tonight, seguido por fotos del vestido de Meghan y el de Kate.

AFP

AFP

