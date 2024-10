El reconocido actor y cantante Karoll Márquez estuvo, en la mañana de este viernes, hablando en ‘Impresentables’ sobre su amplia trayectoria en la industria del entretenimiento colombiano, donde ha construido un gran camino con recordados personajes y canciones.

El cartagenero, quien inició su carrera desde muy joven, ha participado en telenovelas populares como ‘Amor sincero’ y ‘Oye bonita’, lo que le ha permitido consolidarse como una reconocida figura a nivel nacional.

Además de su carrera como actor, Karoll Márquez también ha destacado como cantante, lanzando varios sencillos de música pop y tropical. Su versatilidad como artista lo ha llevado a ganarse el aprecio del público por su carisma y talento en ambos campos.

En diálogo con Impresentables, además de hablar sobre su profesión, Márquez también dio detalles sobre su vida personal, los buenos y malos momentos que ha pasado. Pero, sobre todo, dejó clara su situación amorosa actual.

En medio de la conversación, le preguntaron a Márquez si tuvo una relación amorosa con Diana Hoyos, su colega y amiga con quien ha compartido en más de una producción. Su respuesta fue negativa, pero abrió espacio para tocar un tema de interés general; el amor.

“Yo estoy solo hace cinco años”, aseguró. “A mí me gustaría [estar con alguien], chévere, ya es hora. Yo me gozo mucho la soltería y sobre todo porque ‘camello’ un montón y este trabajo demanda mucho tiempo, sobre todo de la manera en la que yo he enfocado el mío, vivo 24/7 pensando”, añadió.