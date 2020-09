green

La intérprete de ‘Ay, Dios mío’, usó un audio de TikTok que describe cómo ha vivido su cuarentena y explica con este la razón por la que ha subido de peso: “En mi caso particular, yo me la he pasado coma, que coma, que coma”.

Pese a que la voz no corresponde a la de Karol G, quien hace algunos días puso en su sitio a seguidor que criticó su ropa, ella se mostró muy segura e identificada con el sonido; allí también aclara que saldrá del aislamiento “subida de kilos”.

Aunque sus seguidores especulan que esta sería su forma para desmentir su supuesto embarazo, otros simplemente piensan que se quiso divertir un poco en la aplicación de videos y hasta halagaron su soltura para hacer ‘lip sync’.

“Si usted me llega a encontrar en la calle, le pido de favor que no vaya a hacer ningún comentario con relación a mi peso. Se va a guardar sus opiniones y comentarios. En mi casa tengo espejos. […] Estoy regia, divina, espectacular y gorda también. No se vaya a hacer cachetear”, concluye la grabación.

Esta es la publicación, que está cerca de conseguir las 2 millones de visualizaciones y supera los 267 mil ‘likes’ en la red social:

Esta no sería la primera señal con la que la reguetonera desvirtúa las especulaciones sobre un supuesto estado de embarazo, pues hace algunos días compartió una inesperada fotografía.