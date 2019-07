Los cantantes han dado mucho que hablar desde que se confirmó que estaban saliendo, y no solo porque su amor fue algo inesperado sino porque juntos han logrado grandes cosas con sus carreras profesionales, lo que quedó reflejado con su más reciente galardón.

El pasado jueves recibieron una estatuilla de los Premios Juventud en la categoría ‘Couples that fire up my feed’ (Parejas que encienden las redes), por lo que tuvieron que pasar a recibirlo en tarima y su lejanía hizo eco entre sus fanáticos, quienes sintieron que la interacción de los artistas ya no era como la de antes y que parecía forzada.

“Gracias por votar por nosotros, por el amor que yo le tengo a esta reina que es el amor de mi vida”, dijo Anuel agradeciendo a sus fans por hacerlos salir victoriosos.

Pero Karol G no fue tan cariñosa y quizá cayó un poco en el sarcasmo. “El agua y el aceite, pero compaginamos impresionante”, expresó antes de que el público presente les pidiera a gritos que se dieran un beso.

Este fue el momento:

Pero aquí no acaba todo, pues la cámara del medio no logró captar la reacción de la colombiana ante la muestra de afecto que intentó darle Anuel. Sin embargo, un fotógrafo sí captó la escena y quedó en evidencia que ella no puso de su parte para corresponderle, por lo que nació la duda de una posible ruptura o simple nerviosismo del momento.

Esta es la imagen:

Getty Images

Estos son algunos de los comentarios que surgieron a raíz de lo ocurrido en el escenario: