La presentadora de ‘Lo sé todo’ y el cantante de música popular presentaron ‘Pa’ todo el año’, un cover del tema de José Alfredo Jiménez inspirado en el despecho y el desamor, que está acompañado de un video que fue grabado en una típica fonda de Medellín.

Y para los que prefieren el género urbano, la sorpresa la dieron los grandes del reguetón, que fusionaron sus estilos en el sencillo ‘China’, en donde se hace referencia a varias canciones como ‘Angel’ de Shaggy o ‘Tu me dejaste caer’, del ‘Big Boss’.

A continuación, otros estrenos de la semana:

‘New look’ es el sexto sencillo de ‘Phoenix’, el más reciente álbum de Rita Ora. Tiene un video al mejor estilo de ‘Rápidos y furiosos’.

El cantautor inglés Ed Sheeran presentó hace pocos días su esperado álbum de colaboraciones ‘NO.6 Collaborations project’, un disco de duetos en el cual están incluidos los artistas favoritos de Ed. 15 canciones y 22 colaboradores que incluyen, entre otros, al argentino Paulo Londra, a Bruno Mars, Cardi B, Camila Cabello, Khalid, Eminem, 50 Cent, Travis Scott y Justin Bieber.

Avril Lavigne está de vuelta y sacó el videoclip de ‘I Fell In Love With The Devil’, una de las baladas más oscuras que tiene este nuevo álbum ‘Head Above Water’.

Anitta presenta el video de ‘Rosa’, junto a Prince Royce, que fue filmado en su natal Brasil.

Jason Derulo lanzó ‘Mamacita’, su nuevo sencillo junto a Farruko.

El artista popular Julián Daza estrenó ‘A media noche’, una composición de Simón Vauri, que trae un video que se realizó en Medellín bajo la producción de la compañía Everest Films.

Tras el éxito de ‘Estamos melos’ junto a Donkirap, y su más reciente lanzamiento ‘Nación del corrinche’, el artista de Medellín Bomby presenta su nueva canción ‘Belly Dance’, compuesta por el mismo Bomby y Yera Music.

A poco más de un año del lanzamiento del disco ‘Timeless’ el dúo de música electrónica MNKYBSNSS está de regreso con un EP de cuatro canciones titulado ‘Mentiras’, de donde se desprende el sencillo homónimo.

Mau y Ricky lanzan el ‘remix’ de su más reciente éxito ‘La Boca (Remix)’ con Lunay, canción que a tan solo un mes y medio al aire logró ser sencillo de oro en Colombia.

Nara, artista colombiana, se estrena como solista y presenta su primer sencillo ‘No me lo digas por WhatsApp’

La barranquillera Tueska que fusiona lo urbano con el pop latino, lanzó ‘Yo pago’, una canción que empodera a las mujeres e invita a los hombres a conquistarlas con mucha creatividad.

En medio de su gira mundial ‘Orinoco World Tour 2019-2020’, la banda de música llanera Cimarrón lanzó un nuevo videoclip promocional de su más reciente álbum, ‘Orinoco’, filmado en lo profundo de los Llanos Colombianos y presentando al mundo una sonoridad contemporánea del joropo con solos de arpa, cuatro, bandola y cajón peruano-flamenco.

‘Pasito a pasito’ es el primer sencillo de ‘La Carranguerita’, la niña que conquistó a cientos de colombianos en su paso por ‘La voz kids’.

Toto Díaz y Carlos García llegan al mercado con ‘Soy tu traga’, sencillo que hacen a dúo con Elder Dayan Díaz.

Aviónica y Tommy Torres lanzaron el video de ‘Nada va a estar bien’.