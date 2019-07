El tema ‘Afilando cuchillos’ es un grito de los dos artistas para pedir la renuncia del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, quien este jueves aseguró que la multitudinaria manifestación celebrada para pedir su dimisión, luego de la crisis política desatada por la revelación de varios chats privados, no le ha pasado “desapercibida” e indicó que cree “posible restaurar la confianza”.

“Tú no eres hijo del cañaveral, escoria / Tú eres hijo del cabrón más corrupto de la historia / Disculpen mis expresiones / Pero al igual que Ricky, estoy liberando las tensiones” son algunas de las líneas que se escucha cantar a Residente.

Por su parte, Bad Bunny lanza duras pullas con frases como “El pueblo no aguanta más injusticia’ / Se cansó de tus mentira’ y de que manipulen las noticia’ Ey, ey, to’ los combo’, los caserío’, somos nuestra milicia / Ya no nos coges de pendejo / Eres un corrupto que de corruptos coges consejo’ / Arranca pa’l carajo y vete lejo’ / Y denle la bienvenida a la generación del ‘Yo no me dejo’”.

El miércoles tuvo lugar el quinto día de protestas para pedir la dimisión de Rosselló, que terminó con fuertes enfrentamientos en el Viejo San Juan entre un grupo de manifestantes y las fuerzas de seguridad, así como, al menos, siete detenidos.

Las tensiones en la isla se deben a la divulgación del contenido de un chat en el que Rosselló, junto a varios miembros de su círculo íntimo, se mofaban e insultaban a periodistas, líderes políticos de todos los colores, colectivos sociales y rostros conocidos.

“Las manifestaciones que se realizaron en la tarde y noche de ayer no han pasado desapercibidas para mí, para mi familia y ciertamente para nadie en el pueblo de Puerto Rico. Fue una participación amplia que respeto, no solo como un ejercicio democrático, sino como una manifestación natural del encono ante lo sucesos recientes”, subrayó.

La publicación del contenido del chat, junto a casos de presunta corrupción previos, han llevado a que a diario muchos ciudadanos protesten contra el ejecutivo local.

Ayer miles de personas salieron, convocados por conocidos artistas como Ricky Martin, para pedir la dimisión del gobernador de la isla, en una histórica convocatoria.

Al finalizar la misma, entrada la noche, la policía cargó contra un grupo que permaneció en las cercanías de La Fortaleza, sede del ejecutivo, con gases lacrimógenos y comenzó su intento de desalojar el Viejo San Juan, momento en el cual se desataron varios enfrentamientos que acabaron en una batalla campal.