View this post on Instagram

Gracias a todos por sus lindos mensajes Un dia como hoy exactamente un domingo a esta hora nací en un pueblo que se llama pitalito, en una casa que muchos han visto por mis fotos la cual por situaciones de la vida casi perdemos y que gracias a un ángel que esta en el cielo y que me dio la vida y bueno que me gustaría poder abrazar en este momento logramos solucionar este incidente hace una semana, para los que no saben nací casi ciego por una enfermedad que adquirió mi mama durante el embarazo soy fotógrafo de milagro por que veo un 20 por ciento de lo que ve una persona normal, ahora gracias a unos lentes que tengo dentro de los ojos y ademas uso gafas veo algo jaja sin contar que mi ojo izquierdo funciona a medias. Ella mi mama la sra Rossemarie me cuido toda su vida mientras estuvo viva en medio de sus dificultades económicas y lo poco que colaboraba mi papa quien pudo haber hecho mas por la familia. retomando ella nos saco adelante a mi y a mis hermanas y hizo una casa hermosa que espero algún dia quieran ir a conocer en la que cada cosa que hay la fabrico con amor por que era una artista con sus manos, hoy dedico mi vida mis alegrías mis triunfos, mis problemas y encomiendo en sus manos y las De Dios que el asunto ese el robo de mis equipos llegue a un final feliz, porque me habrán podido robar mis herramientas pero nunca se llevaran mis ganas de salir adelante. Finalmente si llegaste al final de este mensaje quiero agradecer el que estés en mi vida porque de cada uno de mis amigos he aprendido algo y agradezco infinitamente sus mensajes, sus llamadas y sus abrazos #miscumple #9september #virgo