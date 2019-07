“¡Ututui, desde hace 10 años no hago una foto así de especial y de mamacita! (ya no me da pena decirme mamacita, jajaja)”, fue la frase completa de Natasha en su publicación.

En esa descripción, la artista también aclaró que cuando le tomaron la instantánea estaba embarazada, pero “no lo sabía”.

La postal fue captada por el reconocido fotógrafo de famosos Hernán Puentes, para “los más bellos” de la revista TVyNovelas Colombia, que ya no circula en el país.

La toma lleva más de 14 mil ‘Me gusta’ y decenas de comentarios elogiando lo guapa que luce Natasha con esa lencería, cuyo brasier tiene cada copa con un estampado diferente.

“Bellísima” es una de las palabras que más usan sus fans en los mensajes, donde además le sugirieron renovar sus fotos de ese estilo, como se aprecia en los comentarios que mostramos luego de la mencionada imagen de la celebridad en ropa interior.