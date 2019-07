View this post on Instagram

Les quiero contar esta travesía. Estaba citada para hacer una entrevista con el productor general @davidnajeradj de @jericofest evento que voy a presentar este año junto a la hermosa @gianinaaranat, sobre volando el Castillo Marroquin donde se hace el evento. (A propósito están invitados el 19 de octubre a que vayan y disfruten) De cámara estaba mi cuñado cosa que me pareció extraña pero no me percaté de ello. Al terminar la entrevista estábamos aterrizando. Me baje del helicóptero Y en menos de nada empezaron a aparecer unas sombrillitas amarillas que decían ⛱ "¿TE QUIERES CASAR CONMIGO?" y bueno no me pregunten que hice porque eso y cuando le cantan a uno el cumpleaños uno nunca va a saber que hacer. A todos los alcahuetas y mentirosos piadosos que estuvieron e hicieron que yo JAMÁS sospechara nada lo hicieron muy bien. Definitivamente es un día que nunca se va a olvidar.