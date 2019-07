“Soy soltera […] No tengo nada con Luciano… ¡Naaadaaa! Somos amigos, me cae superbien, es un ser humano extraordinario, un papacito, pero no tenemos nada”, dijo al principio la expresentadora de RCN en el programa, y enseguida se refirió al video del artista desnudo en un paseo en el que estaban juntos:

“[Risas] Nooo, ¿qué es esto? ¿Cómo se les ocurre? ¿Usted cree que en semejante escena yo iba a tener un celular en la mano? ¿Qué pesar? ¡No, no, no, no, no!”.

En sus declaraciones, Adriana además destapó por qué estaba en ese viaje a Santander con Luciano; señaló que no fue algo que hubiera cuadrado con él, sino una casualidad.

“Milena López, que es mi gran amiga, me invitó a Barichara y, al mismo tiempo, el esposo de ‘Mile’ había invitado a Luciano y coincidimos en el paseo, pero nada más. ¡No tenemos absolutamente nada, solamente somos amigos! […] Es más, ni siquiera hemos salimos juntos a ningún lado nunca”, puntualizó.

Lo dicho por la famosa, que antes fue novia del actor Brian Moreno, se pueden escuchar desde el minuto 47:34 de este video de ‘La red’, que subió Caracol Televisión a su canal de YouTube.