El rapero Kanye West ha estado sumergido en numerosas polémicas, por ejemplo, recientemente hizo unos comentarios en contra de la comunidad judía, alabando a Hitler y negando el holocausto en un canal televisivo de ultraderecha. Dichos comentarios provocaron que su cuenta de Twitter quedara suspendida, además de perder contratos con Adidas.

Bajo las polémicas en las que Kanye West se involucra, recientemente, su exmánager St. Jhon ha manifestado que, a pesar de varios intentos, no ha podido contactar con el rapero desde hace varias semanas. Estas declaraciones, dadas en el medio Radar Online, fueron acompañadas por el motivo de que St. Jhon lo esté buscando.

Kanye West has reportedly been missing and unable to find for weeks according to his ex-business manager. pic.twitter.com/OkAfMiWr4I

— Daily Loud (@DailyLoud) December 28, 2022